وزير الري يبحث ترتيبات إعداد فيلم وثائقي عن تاريخ الري بمصر بالتعاون مع اليونسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لعرض الموضوعات التي ستتم مناقشتها والتنسيقات المزمع البدء فيها بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة اليونسكو فيما يخص إعداد فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وترميم الوثائق التاريخية والمقتنيات والمنشآت ذات الطابع الأثري التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، والعمل على إنشاء متحف للري بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لعرض المقتنيات التاريخية الخاصة بالرى .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، اليوم الجمعة، تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات التعاون مع شركاء التنمية لتمويل صيانة المنشآت والمقتنيات التاريخية التابعة للوزارة مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام ١٨٦٢ ، و خزان أسوان القديم الذى تم إنشاؤه في عام ١٩٠٢ ، وقناطر أسيوط القديمة (عام ١٩٠٢) ، وقناطر زفتى القديمة (عام ١٩٠٢) ، وقناطر إسنا القديمة (عام ١٩٠٦) ، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام ١٩٣٠) ، وقناطر إدفينا (عام ١٩٥١) ، بخلاف ما تمتلكه الوزارة من كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر" ، و "ألبوم حفل افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩" ، و "أطلس خرائط مصر لعام ١٩٢٨" وغيرها .

ووجه "سويلم"، بإعداد حصر بجميع المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصف تفصيلي لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها ، تمهيداً للتنسيق مع منظمة اليونسكو لتحديد أولويات التأهيل المطلوبة والتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات اللازمة لأعمال التأهيل والترميم المطلوبة .

وشدد وزير الري، على مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخي للمنشآت المائية التي يتم ترميمها من خلال الاستعانة بأفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال .

يذكر، أن وزير الري والموارد المائية، لتقى سابقًا ليديا آرثر بريتو، مساعد المدير العام لليونسكو للعلوم الطبيعية على هامش مشاركته في إحتفال منظمة اليونسكو بمناسبة "يوم المياه العالمي" الذي عُقد في باريس مؤخراً ، حيث تم التباحث حول الدعم الذي يمكن تقديمه من منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي للري فى مصر بالمساهمة في إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر، ودعم الوزارة في ترميم الوثائق التاريخية وإنشاء متحف للرى ، والاستفادة من برنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو فى توثيق منشآت الري القديمة .