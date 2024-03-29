"بيته ولع".. نجاة نجل الفنان فؤاد المهندس من الموت في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة نجل الفنان فؤاد المهندس في الزمالك.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحريق وتم نقل نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت إخطارًا مفاده نشوب حريق في شقة بمنطقة الزمالك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني ومحاصرة ألسنة اللهب، وإخماد الحريق ومنع خطر امتداده إلى باقي أجزاء المبنى.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من الفحص إصابة نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس في حريق شقة بمنطقة الزمالك، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.