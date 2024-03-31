شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا نظمت 890 فعالية ثقافية خلال 22/23.. وألوان فنية متنوعية لصون التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والإجتماعى عن العام المالى 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، الضوء على إنجارات دار الأوبرا المصرية خلال عام المتابعة، وفى مقدمتها تنظيم 890 فعالية ثقافية وفنية، تم خلالها تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وصون التراث الفنى الإنسانى المحلى والعالمي.

ووفقا للتقرير الحكومي، أتاحت دار الأوبرا الفرصة لشباب الفنانين للتعبير عن أنفسهم، حيث تم تقديم 150 على المسرح الكبير، 155 بالمسرح الصغير، 113 بمسرح الجمهورية، 120 بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية، 46 بالمسرح المكشوف، 80 بمسرح أوبرا دمنهور، 56 بمعهد الموسيقى العربية، و2 بمسرح النافورة، إلى جانب 14 ليلة للدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدولى للموسيقى والغناء.

وحسب التقرير، استضافت دار الاوبرا المصرية، مسارح دار الأوبرا خلال العام العديد من المهرجانات الدولية منها: مهرجان المسرح العالمى لأكاديمية الفنون، مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، احتفالية جائزة الدولة للمبدع الصغير، حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامي، ملتقى أولادنا الدولى السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة، احتفالية 80 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.