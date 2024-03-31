شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث تصوير للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل أحدث فيديو للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث يبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثانى للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

والمرحلة الثانية تمتد بطول 23 كم وعدد 22 محطة من محطة الفسطاط ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب لتنتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس مروراً بمدينة نصر والرحاب.

وفيما يخص القطارات فمن المخطط الاستفادة من الخبرات اليابانية فى هذا المجال فى توريد وصيانة عدد 23 قطار من شركة ميتسوبيشى ليتم تشغيلهم ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع والمقرر انتهاؤها بحلول عام 2026.