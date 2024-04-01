شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وأفريقيا 10 سنوات ريادة.. المشروعات التنموية قوة مصر الناعمة لتعزيز الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 10 سنوات نجاحات وريادة مصرية فى أفريقيا، في إطار استراتيجية تبنتها القيادة السياسية، نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، وبجهود دؤوبة منذ توليه الحكم، نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إعادة مصر إلى محيطها الأفريقى، وخلال سنوات استعادت مصر مكانتها بين دول القارة، وذلك فى ضوء إدراكه الواسع لأهمية الامتداد الأفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة.















