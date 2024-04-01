شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الصيام ينظيف القولون والأمعاء من الفيروسات والميكروبات ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر فيديو ”الخليج 365”، بعض النصائح الهامة الخاصة بالصيام، مثل الوقت المثالى لممارسة الرياضة، وتجنب الأطعمة الدهنية، والامتناع عن التدخين، وتناول الأغذية المتوازنة خلال الصيام، والتي يقدمها الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الاقليمى للتغذية بمنظمة الصحة العالمية.



الملوخية طبق صحى

وقال، إن الصيام يريح الجهاز الهضمى، وينظيف القولون، والأمعاء الدقيقة والغليظة، ويخلصك من الفضلات الموجودة لفترات طويلة بالجهاز الهضمى، لذلك وجدوا علميا أن كل يوم صيام يخلص الجسم من الفضلات لمدة 10 أيام، وعندما نصوم 30 يوم نخلص الجسم من الفضلات والفيروسات والميكروبات ونقوى المناعة لفترات طويلة، كما إن الصيام لفترات طويلة تتوقف افرازالعصارة الصفراوية، وهذا مفيد للجسم كما إنه يخلص الجسم من الفضلات الضارة بالجسم.

كما إنه يحدث تجديد لجهاز المناعة، لأنها تدمرالخلايا التالفة، وتتخلص من الفيروسات والميكروبات وبالتالي تقوى المناعة، كما أن الصيام لفترات طويلة يريح الكبد، وخاصة ان الصيام ثبت علميا انه يقلل من الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، والخلايا الدهنية، كما يخلصنا من الخلايا السرطانية، ويزيد نشاط الدماغ.

وأضاف، إنه إذا تناولنا الأغذية الصحية فإن الصيام فرصة ثمينة لمرضى السكر ومرضى السرطان ومرضى الكبد، ويمكن أن يفقد الجسم من نصف كيلو إلى كيلو في الأسبوع، وقد يفقد في الشهر من 3 إلى 5كيلو، كما أن معدة الشخص تصغر في رمضان، وبالتالي يتعود على كميات الأكل الصغيرة، ويشبع من الوجبات الصغيرة.

وأكد، إنه فى رمضان لابد من مراقبة الأكل الذى نتناوله، ويمكن تناول الملوخية ولكن قلل الدهون التي يتم وضعها فيها في "طشة الملوخية"، ويمكن شوى اللحمة أو سلقها ووضعها في الثلاجة وأخذ الدهون من فوق الشوربة والتخلص منها، ويمكن استخدام الزيت الحار أو زيت الزيتون، وعدم تناول مرقة الدجاج لأنها تحتوى على الملح الصينى وبها مواد غير صحية، ولكن نقلل من الدهون، وحتى زيت الزيتون ننصح به ولكن بكميات قليلة، ويمكن ان نضع الزبدة الفلاحى ولكن من مصدر موثوق، ونستخدمها من أجل النكهة فقط، مضيفا، إن السمك يكون صحى، وإذا تم قليه يكون غير صحى.



