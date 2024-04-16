"مش عايزه تتجوز".. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تغيب فتاة عن منزلها بمحافظة الشرقية، إذ تبين أنها تركت المنزل بعد تعنيف شقيقها لها لعدم رغبتها في إتمام زواجها.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تغيب (فتاة، مُقيمة بمركز شرطة ههيا بالشرقية) والمُتغيبة بتاريخ 4 الجاري.

بالفحص تبين قيام شقيق الفتاة المتغيبة بتعنيفها لعدم رغبتها في إتمام زواجها؛ فقامت على إثر ذلك بترك المنزل بمحض إرادتها، وأمكن التوصل لمكان تواجدها بشقة مستأجرة بمحافظة البحيرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.