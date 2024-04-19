شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالعراق يؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أحمد سمير سفير مصر لدى العراق، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، وفى مقدمتها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير المصرى اليوم /الخميس/ مع الدكتورة هيام الياسرى وزيرة الاتصالات العراقية.



وأكد السفير أحمد سمير دعم العراق فى تنفيذ خططه لتعزيز التحول الرقمى وتطوير هذا القطاع الحيوى، سواء من خلال مشروعات التعاون الثنائى أو عبر آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الهاشمية.



وذكرت وزارة الخارجية أن وزيرة الاتصالات العراقية ثمنت التعاون القائم مع مصر، ولاسيما برامج تدريب الكوادر العراقية على مختلف أبعاد وجوانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الشركات المصرية لتطوير شبكة الاتصالات العراقية، وتنفيذ خطط العراق للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، مؤكدة على الأهمية البالغة التى توليها لدفع مشروعات التعاون القائمة فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن قدماً.