رئيس الوزراء: التغييرات المناخية تهديدا عالميا ويجب تعزيز الاستثمارات

قال رئيس مجلس الوزراء خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج "نوفى"، إن التغييرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة وممتدة تهدد ملايين البشر خاصة الفئات الأكثر احتياجا، داعيًا الى تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في العمل المناخى.

محمد يوسف

