جامعة حلوان تستقبل وفد الرياضة الجامعية تمهيدًا لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفد الاتحاد الإفريقى للرياضة الجامعية، فى زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون الرياضى بين الجامعات الإفريقية، والاطلاع على إمكانيات جامعة حلوان واستعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية 2026، وذلك فى ضوء التنسيق مع الاتحاد المصرى للرياضة الجامعية، وبدعوة من مجلس إدارة نادى جامعة حلوان.

وجاءت الزيارة بحضور من جانب الاتحاد الإفريقى للرياضة الجامعية، ضم Peninah Kabenge من أوغندا، الأمين العام للاتحاد، وAlfred Kibet من كينيا، أمين الصندوق، وTareq Arshad من ليبيا، نائب رئيس الاتحاد، وChidiebere Ezeani من نيجيريا، عضو اللجنة التنفيذية، وJulius Lukwago من أوغندا، أمين الصندوق.

وفى كلمته الترحيبية، عبّر الدكتور قنديل عن سعادته باستقبال وفد الاتحاد الإفريقى للرياضة الجامعية على أرض جامعة حلوان، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإفريقى فى مجال الرياضة الجامعية، وتبادل الخبرات فى تطوير المنظومة الرياضية داخل الجامعات.

وأوضح الدكتور قنديل أن جامعة حلوان، التى تأسست عام 1975، تعد من أعرق الجامعات المصرية، وتضم نحو 220 ألف طالب وطالبة، وتتوزع كلياتها ومؤسساتها التعليمية فى أكثر من 15 موقعًا جغرافيًا داخل القاهرة الكبرى ومحافظتى الجيزة والقليوبية، ما يجعلها من الجامعات الأكثر انتشارًا وتأثيرًا فى مصر.

وأشار إلى أن بعض كليات جامعة حلوان تمتلك تاريخًا عريقًا يسبق تاريخ إنشاء الجامعة نفسها، مثل كليتى الفنون التطبيقية والفنون الجميلة، موضحًا أن الجامعة تتفرد بتخصصات أكاديمية لا توجد فى غيرها من الجامعات.

وأكد رئيس الجامعة أن حركة التطوير التى تشهدها جامعة حلوان شملت جميع التخصصات الأكاديمية، حيث أصبح للجامعة ما يقرب من 1150 برنامجًا أكاديميًا، ويوجد بها مايقرب من 7 آلاف طالب وافد فى مختلف المراحل، كما جرى تطوير كليات التربية الرياضية لتتحول إلى كليات "علوم الرياضة"، فى إطار السعى لمواكبة أحدث التطورات العالمية فى هذا المجال.

وأضاف أنه انطلاقًا من هذا التوجه، جاء تأسيس نادى جامعة حلوان ليكون منصة رياضية متكاملة تحتضن المواهب الطلابية وتدعمهم لصناعة البطل الأوليمبى. ويتخذ النادى من الحرم الجامعى مقرًا رئيسيًا له، إلى جانب ثلاثة فروع أخرى: بكلية علوم الرياضة للبنات، وكلية علوم الرياضة للبنين، وكلية الهندسة بحلوان، وبدأ النادى بالفعل فى تنفيذ آليات احترافية لتسجيل الطلاب، واختبار قدراتهم، وتبنى الموهوبين منهم.

وأوضح أن الجامعة بدأت فى وضع خطة لتنفيذ مشروع المجمع السباحى الأوليمبى ضمن رؤية استثمارية رائدة تهدف إلى تمكين الجامعة من أداء دور ريادى فى صناعة الأبطال الرياضيين، وإنشاء فرق رياضية باسم الجامعة، على غرار ما هو معمول به فى الجامعات الأمريكية التى تسهم فى بناء الإنسان وتسويق اسم الجامعة من خلال الرياضة.

وأكد الدكتور قنديل أن هذه الفكرة النموذجية تسعى جامعة حلوان إلى تعميمها فى باقى الجامعات المصرية، على أن يتم التوسع بها لاحقًا فى الجامعات الإفريقية من خلال دعم الاتحاد الإفريقى، وذلك فى إطار تبنى الجامعة لمفهوم "صناعة البطل الإفريقي" من داخل المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن الجامعة تؤمن بأن المورد البشرى هو الثروة الحقيقية، ولهذا فهى تسعى إلى تطويره من خلال التعليم والرياضة معًا، مؤكدًا أن جامعة حلوان تعد الجامعة الأم فى منظومة علوم الرياضة فى مصر، وتسعى دائمًا إلى ترسيخ صورة الرياضى المثالى، كإنسان متكامل المهارات، جسدًا وعقلًا وأخلاقًا.

ولفت إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا بين جامعة حلوان وجامعة ديموقريطس اليونانية فى مجال علوم الرياضة، من أجل تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءات الأكاديمية والرياضية.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذى لنادى جامعة حلوان، عرضًا توضيحيًا بالفيديو يستعرض منشآت النادى، إلى جانب عرض تقديمى شامل عن إمكانيات النادى، وأكاديمياته الرياضية، وكذلك الفعاليات الكبرى التى استضافها فى الآونة الأخيرة، وعلى رأسها الفعاليات الإفريقية.

وفى كلمته، أعرب الدكتور أحمد فاروق عن فخره بما وصل إليه نادى جامعة حلوان فى وقت قصير من إمكانيات وتجهيزات، تؤهله لأن يكون مركزًا إقليميًا لإعداد الأبطال الرياضيين فى مصر وإفريقيا.

ومن جانبه، عبّر الدكتور طارق حشاد، نائب رئيس الاتحاد الإفريقى للرياضة الجامعية، عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال من جامعة حلوان، مشيدًا بالإمكانيات المتوفرة فى نادى الجامعة، ومؤكدًا سعادته بثقة الاتحاد الإفريقى فى استضافة جامعة حلوان لدورة الألعاب الجامعية الإفريقية 2026، لما شاهده من استعدادات متميزة.

كما اوضحت Peninah Kabenge، الأمين العام للاتحاد الإفريقى، أن جامعة حلوان، أثبتت خلال الزيارة قدرتها على استضافة البطولات الكبرى. وأشارت إلى أن الوفد خرج بانطباع إيجابى للغاية حول إمكانيات الجامعة والنادى وسعتهما الاستيعابية، معربة عن تطلعها للعمل مع الجامعة فى كل ما من شأنه إنجاح البطولة الإفريقية المقبلة.

وجاءت هذه الزيارة التفقدية للوقوف على مدى استعداد جامعة حلوان وناديها لاستضافة البطولة، حيث بدأت الجولة صباح الأحد بتفقد الملاعب المفتوحة والصالة المغطاة داخل نادى الجامعة، تلاها زيارة المطعم المركزى للاطلاع على نظام التغذية والخدمات، وانتهت الجولة بتفقد المدن الجامعية وسكن الطلاب.

حضر الزيارة من جانب الجامعة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد عبد الرازق، عميد كلية علوم الرياضة بنين، والدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية علوم الرياضة بنات، والدكتورة سارة البيبى، وكيلة الكلية. كما حضر الدكتور حازم عبد المحسن، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للرياضة الجامعية.

وتعكس هذه الزيارة إيمان جامعة حلوان بأهمية الرياضة كأداة استراتيجية لصناعة الإنسان، وبناء جسور من التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والإفريقية، نحو مستقبل رياضى أكثر تكاملًا وتعاونًا.







