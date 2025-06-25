شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن عن تخريج الدفعة الثانية من دبلومة طب الأزمات والكوارث والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة عن تخريج الدفعة الثانية من دبلومة طب الأزمات والكوارث، التي نُظّمت بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لتأهيل الكوادر الصحية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة الفعالة للطوارئ والكوارث بكافة أنواعها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الدفعة تمثل خطوة نوعية مهمة في مسار تطوير النظام الصحي المصري، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد أطباء يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات العملية اللازمة للتدخل السريع والمنظم في الأوقات الحرجة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر خلال الأزمات والكوارث.

وأضاف أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء قدرات العاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ والأوبئة والكوارث الطبيعية والاصطناعية، مؤكدًا أن دبلومة طب الأزمات والكوارث تمثل أحد أهم البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءة النظام الصحي وتعزيز مرونته واستعداده المستدام.

وقد تم تصميم البرنامج التدريبي للدبلومة وتطويره بعناية فائقة، حيث استغرق إعداد المحتوى وتحديثه أكثر من 1480 ساعة عمل، شملت 8 مراجعات علمية دقيقة من قبل المجلس العلمي، وإعداد 13 نسخة مسودة من دليل التدريب وذلك ضمن مراحل الإعداد والمراجعة قبل اعتماده بصورته النهائية، كما جرى تقييم أكثر من 230 مرشحًا بدقة لاختيار الأكثر كفاءة واستعدادًا للمشاركة.

وتضمن البرنامج أكثر من 300 ساعة تدريب أكاديمي، بالإضافة إلى 15 يومًا من التدريب العملي وورش العمل الميدانية، شملت مجالات متعددة مثل: الاستجابة السريعة للكوارث، الصحة العامة، الدعم النفسي، القانون الإنساني، القيادة الطبية، الأخلاقيات، والتعامل مع الكوارث الكيميائية والبيولوجية والنووية.

وقد تم تنفيذ التدريب بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين، من أبرزهم: منظمة الصحة العالمية، هيئة الطاقة الذرية، الهلال الأحمر المصري، هيئة الإسعاف، الدفاع المدني، المؤسسة العسكرية، مجلس الإنعاش المصري، مما أتاح للمشاركين الاطلاع على تجارب متنوعة ومتكاملة في إدارة الأزمات.

وشمل نظام التقييم في الدبلومة اختبارات دورية، مشروعات جماعية، تقييمات أداء فردية، ومشاركة ميدانية فعلية، إضافة إلى آليات مبتكرة مثل دفتر التأملات الفردية والمناقشات العلمية التفاعلية، مما ساهم في تعزيز مهارات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار لدى المشاركين.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هبة عبدالعزيز، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة، عن فخرها بتخريج هذه الدفعة، مؤكدة أن مشروعات التخرج التي أنجزها المشاركون عكست وعيًا كبيرًا بالتحديات الواقعية في إدارة الأزمات، وقدرة عملية واضحة على تصميم خطط استجابة متكاملة وشاملة لإدارة المخاطر والموارد، ووضع مؤشرات فعالة لقياس الأداء.

وأضافت أن الدبلومة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم الطبي المهني واحتياجات النظام الصحي، مشيرة إلى أن الأكاديمية تخطط لتوسيع نطاق البرنامج خلال المرحلة المقبلة ليشمل أعدادًا أكبر من الكوادر الصحية في مختلف المحافظات، بما يدعم الجاهزية الوطنية الشاملة.

وأشارت إلى أن الأكاديمية بصدد إطلاق شبكة خريجي دبلومة طب الأزمات والكوارث، والتي ستعمل على دعم التطوير المهني المستمر، وتعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين، وتشجيع البحث والتطبيق في مجال طب الكوارث والطوارئ، بما يسهم في ترسيخ مجتمع طبي قادر على الاستجابة السريعة والفعالة في جميع الظروف.



