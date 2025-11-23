تصاعد خطف التلاميذ في نيجيريا

شهدت ولايات الشمال والغرب في نيجيريا تصاعدًا لعمليات خطف بالمدارس، إذ تجاوز عدد المختطفين خلال الأيام الأخيرة أكثر من 330 تلميذًا ومعلمًا. الحوادث توزعت بين ولاية النيجر وولاية كيبي، في هجمات متزامنة نفذتها مجموعات مسلحة تعمل وفق نمط منظم يستهدف المدارس الريفية.

الأرقام الأساسية

• 303 تلاميذ و12 معلمًا اختُطفوا من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في ولاية النيجر.

• 25 تلميذًا اختُطفوا في ولاية كيبي خلال الهجوم السابق مباشرة.

• أعمار كثير من الضحايا تتراوح بين 10 و18 عامًا.

• تسجيل 88 حالة خطف إضافية أثناء فرار التلاميذ من محيط المدرسة.

الهجمات تُنسب إلى:

1. عصابات مسلحة محلية تُعرف باسم «قطاع الطرق»، منتشرة في الشمال الغربي وتعمل خارج أي ارتباط سياسي معلن.

2. شبكات تهريب وسلاح تستفيد من ضعف الرقابة الحدودية.

3. مجموعات متمردة توسع نفوذها عبر السيطرة على القرى وطرق الريف.

4. جماعة بوكو حرام وفرع داعش المحلي: تهيمن خصوصًا على شمال وشرق نيجيريا. تهاجم مدارس أحيانًا لأسباب أيديولوجية (رفض التعليم «الغربي») ولأهداف دعائية ولتقويض سلطة الدولة. لديهم سجلات بارزة (اختطاف شيبوك 2014).

أسباب الخطف:

1. تحصيل فديات لتمويل العمليات ورفع دخل الميليشيات والعصابات.

2. دعاية وترويع المجتمع لكسر ثقة الدولة.

3. تجنيد قسري للشبان وتحويلهم إلى مقاتلين.

4. انتقائية أيديولوجية (مهاجمة المدارس أو مناهضة أنماط التعليم).

5. ضغط سياسي لإثبات القدرة على فرض نفوذ محلي.

الآثار المباشرة:

• تعطّل العملية التعليمية في عشرات المدارس الريفية.

• موجة نزوح لأسر التلاميذ إلى مناطق أكثر أمنًا.

• تراجع الثقة في قدرة الحكومة على فرض السيطرة في الشمال.

• توسع الفراغ الأمني الذي يسمح بتكرار الهجمات.

• أضرار نفسية عميقة على التلاميذ الناجين وأسر المختطفين.

طرق التصدي:

• تعزيز الانتشار الأمني حول المدارس، خصوصًا تلك الواقعة في محيط الغابات والقرى الضعيفة.

• تنسيق استخباراتي بين الحكومة الفيدرالية وولايات الشمال لتتبع التمويل وطرق توريد السلاح للعصابات.