الملك وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة ـ رحمه الله ـ. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز " علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك البحرين لذات المناسبة، حيث قال: " تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".