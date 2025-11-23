الملك وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك البحرين لذات المناسبة، حيث قال: " تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".
