وزارة النقل تنفذ محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة

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تنفذ وزارة النقل محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، ضمن مخطط تطوير الموانئ المصرية، حيث يشمل المشروع إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من اهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية

ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 ألف حاوية.

وتم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.



محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة



محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة



محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة