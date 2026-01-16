تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 16-01-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على خسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة للانطلاق صعوداً من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع وجود ضغط ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة المقبلة، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.