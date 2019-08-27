التحديث الأخير || تردد قناة إم بى سى mbc 3 للأطفال “أفلام وأعاني”على القمر نايل .. عرب...

- 1/2
نقدم لكم تردد قناة إم بى سى mbc3 ذات الشهرة العالمية في عالم قنوات الأطفال تابعة لمجموعة شبكة قنوات إم بى سى المعروفة في مصر والوطن العربي تم انطلاق قناة إم بي سى 3 للأطفال في عام 2004 وتتميز بتقديم محتوى ترفيهي وتعلمي متميز وشيق للأطفال وتعرض القناة برامج وأفلام كارتونية ممتعة تجذب الكبار والصغار.
يبحث عن تردد قناة أم بي سي جميع الأسر المصرية والعربية بين ترددات قنوات الأطفال المفضلة للأطفال لأنها محببة لدى جميع الأطفال وتعتبر قناة إم بى سى 3 للأطفال من أفضل قنوات الأطفال الفضائية التي تهتم بعرض كل ماهو جديد لدى الأطفال وهى من أشهر خمس قنوات أطفال على النايل سات كما حققت جماهيرية عالية ونسب مشاهدة مرتفعة.
تردد قناة إم بى سى mbc 3 للأطفال
وقدمت قناة إم بى سى 3 العديد من الأفلام والمسلسلات الكارتونية المميزة والناجحة التي تعلم الأطفال احترامهم للآخرين وكيفية التعامل معهم كما تعرض الأناشيد والرسومات المتحركة لتعليم الأطفال اللغة الانجليزية والنطق الصحيح وأيضا تعلمهم الاعتماد على النفس
تردد قناة إم بى سى 3 للأطفال على القمر الصناعي نايل سات
تردد قناة أم بي سي 3 mbc
|القمر
|النايل سات
|الترددات
|
12015 – 11823 – 11559 – 11470 – 11938
|
القطبية
|عمودي
|
معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|
معدل الترميز
|27500
|
ترددات القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
|القمر
|التردد الجديد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11470
|V
|27500
|5/6
|عرب سات
|11270
|V
|27500
|5/6
|تردد القناة
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|11938 رأسي
|27500
|3/4
تردد قناة إم بى سى 3 mbc للأطفال على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة 11919 أفقى
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
برامج MBC 3
- برنامج: عيش سفاري
- برنامج: بنات وبس
- برنامج: تسالي أحلى عالم
- برنامج التجربة
- برنامج أصدقائنا
- برنامج هل تعلم
- برنامج تواصل
- وغيرهم من أشهر أحلى البرامج المتنوعة.
تبث برامجها من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات على مدار 24 ساعة وبدون انقطاع أثناء العرض وبدون أي تشويش كما حققت نجاح كبير لتكون من أفضل وأشهر قنوات الأطفال بين منافسيها من القنوات الأخرى للأطفال .
