خبير عسكري لـ"الخليج 365": أمريكا قد توجه ضربات محدودة لـ"أنصار الله" ولن توسع نطاق الحرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حسين في حديثه لـ"الخليج 365": "إن الرد الأمريكي على تصرفات الحوثيين في إرهاب وتعطيل حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر سيتصاعد في الأيام القادمة، سواء كان لجهة تدمير الأهداف الحوثية المعادية في البحر أم في البر".

وأشار الخبير العسكري إلى أن "عدم توجيه تلك الضربات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية يتوقف على مدى تجاوب الحوثيين مع النداءات المتكررة بوقف عمليات استهداف السفن والملاحة البحرية الدولية بالمسيرات والصواريخ، لذلك فإن عملية التهدئة ممكنة إذا ما تخلى الحوثيون نهائيا عن عمليات القرصنة ومهاجمة السفن التجارية وأعلنوا ذلك قولا وفعلا".

واضاف حسين: "الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في توسيع نطاق الحرب في المنطقة باستهداف الحوثيين ولا أعتقد أنهم يريدون ذلك، إذ أن الاستهداف الأمريكي سواء البحري أو البري سيكون محددا بشكل دقيق وموجه ضد الحوثيين فقط".

واستبعد الخبير العسكري أن تنجر واشنطن إلى صراع إقليمي أوسع أو أن ترتكب أفعالا يمكن أن تدخل أطراف أخرى إلى حلبة الصراع، ومن المستبعد أيضا تدخل أي أطراف أخرى لدعم "أنصار الله" بالمشاركة بالحرب بما في ذلك إيران.

توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، "أمريكا بالرد على قتل 10 من قواتها في قصف من بارجة أمريكية في البحر الأحمر".

وأضاف الصوفي أن "أمريكا كشفت وجهها الإجرامي بهذا الاستهداف المخالف لقوانين الملاحة الدولية"، مؤكدا أن استهداف أمريكا للقوات البحرية اليمنية يهدد أمن الملاحة الدولية.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد الماضي، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق، ما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية".

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر"، مضيفا أن "تحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة".

وتابع سريع: "نجدد نصحنا لكل الدول بعدم الانجرار لخطط العدو الأمريكي الرامية لتوريطها في البحر الأحمر"، مهيبا ببقية الدول عدم الانخراط بالمسلك الأمريكي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع"، بحسب قوله.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدرين ملاحيين في الحديدة، في وقت سابق من يوم أمس الإثنين، أنباء عن مقتل 10 عناصر من جماعة "أنصار الله" في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد".

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة قبالة سواحل اليمن.

وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بحسب قولها.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.