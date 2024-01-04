البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" بعد 3 أشهر من الحرب

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر جون كيربي أيضا: "نعتقد أن تقليص وتدمير قدرة "حماس" على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل هدف يمكن أن تحققه القوات الإسرائيلية، ولكن ما زال لديها قدرة كبيرة في غزة".

واستدرك كيربي قائلا: "هل سيتم القضاء على فكرها؟ لا. وهل هناك احتمال بالقضاء على المجموعة؟ على الأرجح لا".

و ردا على سؤال حول عدد أعضاء "حماس"، قال كيربي إن لديه تقديرات لم يشأ الخوض في تفاصيلها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.