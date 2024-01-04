قطر تدين تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الخارجية بيانا أدان بأشد العبارات تصريحات الوزيرين الإسرائيليين حول إعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، معتبرةً أن تلك التصريحات تعتبر امتدادا للنهج الإسرائيلي في "انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".

وشدد بيان الخارجية القطرية على أن "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية".

ودعا البيان القطري إلى اصطفاف المجتمع الدولي "بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم"، على حد وصفه.

وكان مسؤول إسرائيلي قد قلل من أهمية تصريحات وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرا أنها مجرد "أوهام لا أساس لها من الصحة".

2 يناير, 16:32 GMT

ونقلت صحيفة "هآرتس" مساء أمس الأربعاء، عن المسؤول الذي وصفته برفيع المستوى، دون تسميته، إنه على الرغم من دعوات وزراء الحكومة الإسرائيلية لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، إلا أن "إسرائيل لا تجري أي حوار مع أي دولة حول هذا الموضوع، بما في ذلك الكونغو".

ومضى بقوله: "نحن لسنا منخرطين في ذل ولا نستطيع أن نفعل ذلك، إنهم لا يعرفون كيفية جلب الناس من هنا إلى الكونغو. لن تستقبل أي دولة سكان غزة، لا مليوناً ولا خمسة آلاف، هذه أوهام لا أساس لها من الصحة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال موقع "زمان إسرائيل" نقلا عن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يجري اتصالات سرية مع الكونغو لقبول آلاف المهاجرين من غزة، بالإضافة إلى دول أخرى.