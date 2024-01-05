شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين التصريحات المتطرفة لوزيرين إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية البحرينية، إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للتصريحات العنصرية المتطرفة لوزيرين فى الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه، باعتبارها مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وهو ما من شأنها تقويض عملية السلام، وإشاعة التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة.

وجددت الخارجية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الجمعة، موقف المملكة الداعى إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة وحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، وتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، باعتبارها ركيزة أساسية للتعايش السلمى وترسيخ الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

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