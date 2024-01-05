نصر الله: أمريكا وحلفاؤها على موعد مع خسارة استراتيجية أمام روسيا في أوكرانيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نصر الله، في كلمة له بمناسبة ذكرى مرور أسبوع على رحيل النائب اللبناني السابق، محمد حسن ياغي: "الإدارة الأمريكية قلقة من توسيع دائرة الحرب في المنطقة (الشرق الأوسط) لأن لا مصلحة لها في ذلك. أمريكا لا تريد توسيع الحرب لأنها مشغولة بجبهة أوكرانيا وهي تتهيأ لهزيمة استراتيجية أمام روسيا".

وأضاف نصر الله: "هناك اليوم فرصة للتخلص من وجود القوات الأمريكية في العراق، والتخلص من زيف الرواية الأمريكية بمحاربة "داعش"، هناك اليوم فرصة تاريخية أمام العراق ليغادر المحتلون الذي سفكوا دماء شعوب المنطقة".

وتابع نصر الله: "العراقيون سيخوضون بكل قواهم معركة تحرير العراق الثانية وإخراج القوات الأمريكية".

وأكد نصر الله أن القوات الأمريكية ترعى تنظيم "داعش" في سوريا، وتقدّم له الدعم وتخرج عناصره من السجون.

وأضاف نصر الله: "من يقلّل من شأن أعمال محور المقاومة اليوم، هم الذين لم يقدّموا شيئًا منذ بدء العدوان على غزة، وأن الأنظمة الساكتة والمتخاذلة بُغتت بما فعله اليمنيون في البحر الأحمر".

وتابع نصر الله: "موقف صنعاء دفع الكثير من الشرائح اليمنية إلى إعادة النظر في موقفها من "أنصار الله". اليمن أصبح جزءًا من المعادلات الدولية وفضح الأمريكيين بما فعله في البحر الأحمر".

وأضاف نصر الله: "على الإدارة الأمريكية أن تفهم أنها لا تواجه حركة "أنصار الله" بل الملايين من الشعب اليمني الذي هزم كل المعتدين، وأن اليمن يزداد عزًا في العالمين العربي والإسلامي وفي عيون أصدقائه وأعدائه".

وأكد نصر الله أن "صمود الشعب والمقاومة في غزة هو الذي يدعونا إلى الاستبشار بالمستقبل، ولو قدّر للاحتلال كسر إرادة غزة، فالدور التالي كان على لبنان ومنطقة جنوب الليطاني تحديدًا".