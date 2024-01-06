الخليج اليوم .. السعودية..وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخرا.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الخطة تضمنت:

- أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023.

- خطة التمويل في العام 2024 ومبادئها التوجيهية.

- تقويم عام 2024 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

- توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال، شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024، حيث أنه من المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1.115 مليار ريال بحلول نهاية عام 2024".

وحسب "واس"، تشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024:

- تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة، عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024، وعلى المدى المتوسط.

- اغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة.

- استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

المصدر: "واس"