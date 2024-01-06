شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزير خارجية الأردن يلتقى نظيره الأمريكى بعمان لمناقشة الوضع الكارثى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، غدا /الأحد/، وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الذى يصل المملكة فى سياق جولة إقليمية.

وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن الصفدى سيبحث مع نظيره الأمريكي، الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستعرة، وسيؤكد ضرورة الوقف الفورى للعدوان وحماية المدنيين وإزالة جميع العقبات التى تضعها إسرائيل أمام وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق غزة.



وأضاف القضاة - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم /السبت/ - أن الصفدى سيعيد تأكيد الموقف الأردنى الثابت فى رفض تهجير الفلسطنيين داخل أرضهم أو إلى خارجها وإدانته جريمة حرب وتصعيداً خطيراً للصراع، ورفض أى مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة من منطلق أمنى وخارج سياق خطة كاملة شاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.



وقال القضاة إن الصفدى سيجرى محادثات مكثفة مع بلينكن - أيضاً - حول وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية فى الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والتى تدفع نحو تفجر الأوضاع. وأضاف أن الوزيرين سيبحثان أيضاً قضايا ثنائية وإقليمية.