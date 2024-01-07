شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسير الطائرة الإغاثية الـ 38 لدعم الفلسطينيين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار الملك خالد الدولى بالرياض اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38 متجهة إلى مطار العريش الدولى، التى يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها 23 طنا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطينى الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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