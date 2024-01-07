شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 26 إرهابيا فى محافظة "مدغ" وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش الصومالى، اليوم الأحد، بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين، فى ضربة جوية، من قتل 26 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية، بينهم قائد ميدانى فى منطقة "جيح جيح" الواقعة جنوب محافظة مدغ وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الصومالى استهدف أيضا أوكارا للإرهابيين. يشار إلى أن القوات المسلحة الصومالية تمكنت، أمس الأول الجمعة، من قتل أكثر من 50 إرهابيا في نفس المنطقة جراء معركة شرسة دارت بينهم.

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