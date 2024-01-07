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مقتل ضابط وإصابة أربعة أفراد جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه "استشهد الرائد شرف البطل منتجب محسن بريبداني وأُصيب أربع عناصر آخرين من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا جراء إطـلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على اوتستراد درعا أثناء تأدية واجبهم الوطني".

5 يناير, 01:33 GMT

وأضاف البيان أنه "تم نقل جثمان الشهـيد وإسعاف المصابين إلى المشفى الوطني بدرعا".

وتشهد محافظة درعا حوادث أمنية شبه يومية على الرغم من عمليات التسوية التي شهدتها المحافظة منذ عام 2018 بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة برعاية روسية، كان آخرها في 3 حزيران/يونيو 2023.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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