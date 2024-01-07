شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق شاشات صالات الوصول والسفر بمطار بيروت وعرض رسالة تطالب بعدم الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت شاشات عرض رحلات السفر والوصول بمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى عملية اختراق، أدت لظهور رسالة على جميع الشاشات الداخلية بمختلف أنحاء المطار تطالب بعدم جر لبنان إلى حرب مع إسرائيل.

وعلى الفور، قامت سلطات المطار بإغلاق الشاشات وسط حالة قلق جديدة لدى رواد المطار، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتتبع عملية القرصنة. وتلقى عدد كبير من المقيمين في بيروت وخصوصا بالقرب من المطار رسالة نصية بدون رقم تزعم تعطيل مطار بيروت وذلك على خلاف الحقيقة، كما دعت الرسالة المسافرين إلى التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية. وبعد فترة وجيزة، عادت شاشات المطار للعمل بشكل طبيعي، علما بأن اختراق الشاشات لم يؤثر على حركة الملاحة أو مواعيد الرحلات بالمطار.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز