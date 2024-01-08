الخليج اليوم .. وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل يستلم جائزة غينيس لأكبر تجمع لتوعية مرضى السكري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سجل مركز ديابيتر الأحساء -شرق السعودية- المتخصص في علاج مرضى النوع الأول من السكر (الذي غالباً يصيب الأطفال) منذ تأسيسه في يناير عام 2020م نتائج عالمية، حيث استطاع خفض نسبة التنويم للأطفال حتى 1%، مقابل 8% وهو المعدل العالمي، بطاقم طبي يضم كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لا يتجاوز عدد أفراده 14 شخصاً.

على إثر ذلك، استلم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل شهادات موسوعة غينيس للأرقام العالمية عن أكبر تجمع بشري في العالم لمرضى السكري من النوع الأول 752 مستفيدا في وقت واحد، والتي حققها مركز ديابيتر الأحساء، إلى جانب تحقيق العديد من المنجزات، كان من أبرزها خفض نسبة تنويم المرضى إلى أقل من 1%، مقارنة بالنسبة العالمية 8%، وتحسن مستوى السكر، وجودة الحياة للمرضى بنسبة 100%، ورفع رضى المستفيد إلى نسبة 100%، وذلك بدعم متواصل من قبل وزارة الصحة وتجمع الأحساء الصحي.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمرضى السكري، وتعمل على تعزيز الوعي الصحي لكل مريض بالسكري أو كل شخص معرض للإصابة بالمرض، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الإجراءات والأنشطة الوقائية والتوعوية، وصولًا إلى خفض معدلات الإصابة، بالسكري والسيطرة على المرض، لجميع فئات المجتمع.