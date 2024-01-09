شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: منسقة الشئون الإنسانية الجديدة فى غزة تبدأ مهمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت "فلورنسيا سوتو" من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن "سيخريد كاخ" منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، بدأت أمس الاثنين، مهمتها الجديدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 لعام 2023.

وذكرت المسؤولة الأممية - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن "كاخ" ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، وأنها حصلت على تفويض لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفا في النزاع. وقالت إن المسؤولة الأممية اجتمعت مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك ثم تتوجه بعدها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع؛ لعقد اجتماعات قبل السفر إلى مقرها في غزة.

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