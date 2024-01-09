شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: الأوضاع على الجبهة الشمالية منذ اغتيال العارورى "ازدادت سخونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، "ازدادت سخونة"، منذ اغتيال نائب رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" صالح العارورى الأسبوع الماضى، واغتيال وسام الطويل القيادى العسكرى بكتيبة "الرضوان" التابعة لحزب الله فى لبنان أمس.

جاء ذلك في تقرير إخباري لقناة "كان" الرسمية الإسرائيلية. وأفادت القناة الـ 14 بأن صفارات الإنذار تدوي الآن في مناطق صفد والجليل الأعلى للتحذير من صواريخ أو طائرات معادية متسللة من لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" أطلق منذ الصباح عدة طائرات مُسيرة وصواريخ من لبنان نحو المستوطنات الشمالية.

وقالت القناة الـ 14 إن طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق وادي الحجير جنوب لبنان، وفي الوقت ذاته نشرت مواقع إخبارية إسرائيلية تصوير فيديو يظهر سقوط صاروخ أو طائرة مسيرة على قاعدة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اغتال صالح العارورى في غارة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي. وأمس، تم اغتيال وسام الطويل القيادي العسكري بحزب الله في غارة في جنوب لبنان. والليلة الماضية، أقر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمسؤولية إسرائيل عن عملية اغتيال الطويل.

واغتالت إسرائيل أمس حسن عكاشة القيادي البارز بحركة "حماس" في سوريا، على خلفية مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ من سوريا على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية، إلى الجيش الإسرائيلي، قوله - في بيان صحفي - إنه تم القضاء على عكاشة في بلدة "بيت جن" في سوريا، مُضيفًا أنه لن يسمح بإطلاق الصواريخ من سوريا على إسرائيل، وسيواصل العمل ضد أي تهديد خارجي.