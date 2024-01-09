هنية يكشف "ثلاثة تطورات خطيرة" كانت سببا لانطلاق عملية "طوفان الأقصى"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح هنية، في كلمة له، أن "عملية طوفان الأقصى جاءت نتيجة ثلاثة تطورات خطيرة، وهي: محاولة تهميش القضية الفلسطينية عالميًا، ووصول حكومة متطرفة قوميًا ودينيًا لقيادة الاحتلال ومحاولتها تصفية قضيتنا وفرض السيادة على المسجد الأقصى، ووصول التطبيع إلى عواصم مركزية في المنطقة".

وأضاف أن "إسرائيل فشلت بعد نحو 100 يوم في تحقيق أي من أهدافها في الحرب، رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة"، مؤكدًا أنها "لن تستطيع استرداد أسراها مطلقا إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونها".

وكشف هنية عن سقوط أكثر من 350 شهيدًا في الضفة الغربية منذ طوفان الأقصى، مؤكدًا أن "غزة تقاتل على جبهتين، الأولى عسكرية يتكبد فيها العدو خسائر فادحة والثانية إنسانية".

وتابع: "دور الأمة كبير خصوصًا ما يتعلق بجبهة دعم المقاومة"، مردفا: "المنطقة كلها على صفيح ساخن وهناك شهداء في جبهات مساندة في لبنان وغيره".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس" على مستوطنات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن 22 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.