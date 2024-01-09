شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: قصفنا مقرات وغرف القيادة الميدانية العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية عن قصف مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون، والصواريخ قصيرة المدى في محاور القتال بغزة.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن فصائل فلسطينية قالت إنه تم استهداف 22 جنديا إسرائيليا من نقطة صفر وأوقعنا العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية خلال الأسبوع الماضي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 23 ألف شهيد و58 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلًا عن نزوح نحو 1.9 ملايين شخص (نحو 85 في المئة من سكان القطاع)، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.