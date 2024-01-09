شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: قطاع غزة تحول لمكان غير صالح للعيش وهناك 1.4 مليون نازح في رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يتحول إلى مكان غير صالح للعيش، بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال المتحدث باسم أونروا عدنان أبو حسنة، إن غزة هي المكان الأسوأ على الأرض، ويتم دفع معظم سكان القطاع نحو مدينة رفح، مشيرا إلى أن عدد سكان رفح وصل الآن إلى 1.4 مليون نازح، وسط غياب شبه تام للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي أكد أمس الاثنين، أنّ مليوني نازح من أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون حياة غاية في الصعوبة في مئات مراكز النزوح والإيواء، وهذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى حل جذري لإنهاء معاناتهم المتواصلة، وكلهم بحاجة إلى مساعدات وإمدادات عاجلة ومن الواجب على جميع المؤسسات الدولية القيام بواجبها فوراً، وإضافة إلى ذلك فإن 400 ألف حالة موثقة أصبحت مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

وأكد أن محافظتي غزة وشمال غزة تتعرضان إلى مجاعة حقيقية، وهو ما أكدته المنظمات الدولية المختلفة، وحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سياسة التجويع والتعطيش في قطاع غزة عمومًا وفي محافظتي غزة والشمال تحديدًا.

ودعا المكتب الحكومي في غزة العالم إلى وقف هذه الحرب والضغط على الاحتلال لتمرير المساعدات الغذائية إلى غزة والشمال.