شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين الفلسطينيين" تدين قرار محكمة إسرائيل رفض دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض طلب رابطة الصحافة الأجنبية للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى قطاع غزة.

واعتبرت النقابة - في بيان صحفي - أن القرار إمعان من قبل مؤسسات دولة الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية بمنع حرية الحركة والتنقل للصحفيين، وانتهاك صارخ لحرية الإعلام، وجريمة بحق الإعلام الدولي والصحفيين الأجانب، تضاف إلى جرائمها المروعة بحق الصحفيين الفلسطينيين التي راح ضحيتها حتى الآن 110 صحفيين.

وطالبت النقابة، كافة المؤسسات الدولية والأممية والاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة، من أجل التغطية الإعلامية لجرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني.