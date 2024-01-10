شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول إليه.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، 26 شخصًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم المعتقلان السابقان محمد زغلول من بلدة دورا القرع شمال رام الله، وياسر الرجوب من مدينة دورا جنوب غرب الخليل، علما بأنه مُصاب بالسرطان.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمُحررين، في بيان صحفي مقتضب، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، وجنين، وطوباس، وطولكرم، ونابلس.

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال تترافق مع تنكيل واسع، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من (5780)، واستهدفت كافة الفئات، ومنها المعتقلون السابقون، والمرضى، وكبار السن.