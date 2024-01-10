شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يؤيد المظاهرات المعارضة للاتفاق البحرى بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الصومالية تأييدها للمظاهرات الشعبية الحاشدة، التى طالبت بها شرائح المجتمع المدنى المختلفة، غدا الخميس، للاحتجاج على الاتفاق البحرى الباطل بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.

وقال وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة الفيدرالية ترحب بإقامة مظاهرات شعبية دعا إليها المجتمع المدنى. وأضاف فقي، أن الحكومة الصومالية مستعدة لدعم المجتمع المدني في إقامة المظاهرات بشكل سلمي. وكان الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، أكد بجهود مواطنى بلاده والوقوف إلى جانب حكومتهم للدفاع عن الصومال، داعيًا إياهم في الوقت ذاته إلى التوحد للدفاع عن سيادة البلاد، فيما دعا الشعب الإثيوبي إلى عدم الانخداع بالجهود الضعيفة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية.

وثمن الرئيس الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - مشاعر الشعب الصومالي كافة تجاه انتهاك إثيوبيا ورفضهم لأطماعها الوهمية، مؤكدًا أن ذلك يعكس وحدة الشعب الصومالي في كافة أرجاء البلاد.

وكان قد أثارت رغبة حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، التوقيع مع رئيس إدارة أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، مذكرة تفاهم، ردود فعل قوية في الداخل والخارج، حيث وافق البرلمان مؤخرًا ووقع رئيس الجمهورية قرارًا يلغي هذا التوقيع الباطل.

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