شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم "جنين" ومخيمها ويخلف دمارا كبيرا فى البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين، خلال عدوانها على مدينة "جنين" ومخيمها، والذى خلف دمارا كبيرا فى البنية التحتية.

وذكرت مصادر أمنية، أن الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان من مخيم جنين، وقرية مثلث الشهداء، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.. مشيرة إلى أن الاقتحام الذي استمر لنحو 11 ساعة، خلف دمارا واسعا في الشوارع الرئيسية والفرعية، وفي أحياء المدينة خاصة حي البيادر وأجزاء من المخيم، كما ألحق دمارا في الممتلكات من سيارات ودراجات نارية ومشروعات متحركة وداخل سوق الخضار، وفي منطقة دوار السينما، والدوار الرئيسي، وشارع جنين الناصرة وحيفا، ودوار الداخلية، ومحيط مستشفى ابن سينا، وشارع السكة.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال داهم عشرات المنازل وفتشها وعبث بمحتوياتها، واحتجز عددا من الشبان لعدة ساعات.

وناشد مدير أشغال جنين بسام مرعي، كافة المؤسسات للعمل على دعم البلدية والوقوف إلى جانبها لكي تتمكن من إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في البنية التحتية من شوارع وطرق وشبكات الصرف الصحي والمياه.

وأوضح أن الدمار الذي خلفه الاحتلال في جنين ومخيمها حتى اليوم منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة يزيد على 20 مليون شيكل.

من جانبه، قال رئيس البلدية نضال عبيدي "إن البلدية ما تزال تحصر الأضرار التي خلفها عدوان الاحتلال، من أجل المباشرة بالإعمار ضمن الإمكانيات المتاحة".

يذكر أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي اقتحم جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها 31 مرة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، ودمارا هائلا في البنية التحتية.