شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تستهدف المنظومة الصحية بشكل متعمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت فرسخ في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، "إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة تشهد عملية استهداف وهناك قلق كبير من أن تلقى مصير مستشفيات وسط وشمال، حيث خرجت حتى الآن 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى تعمل في القطاع، إضافة إلى خروج 53 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف".

وأضافت أن الاحتلال يكثف من استهداف محيط المستشفيات بالقصف، وتطلق المسيرات النار باتجاهها أو حتى من خلال الاستهداف المباشر بالقصف المدفعي، مشيرة إلى سقوط 326 شهيدا من الطواقم الطبية وخروج 60 مركبة إسعاف على الأقل عن الخدمة، إضافة إلى اعتقال 100 من الكوادر الطبية.

وأوضحت أن الهلال الأحمر يدير مستشفى الأمل في خان يونس الذي شهد هجمات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، كما يتعرض محيط المستشفى لاستهداف وعمليات قصف مباشرة أدى لوقوع العشرات من الشهداء والجرحى، فضلا عن الاستهداف المباشر لمبنى الجمعية المجاور لمستشفى الأمل من خلال القصف المدفعي.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر فقد 13 مركبة إسعاف خرجت تماما عن الخدمة، و19 مركبة إسعاف أخرى تعاني من أضرار جسيمة بسبب الاستهداف، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 8 مسعفين تابعين للجمعية.