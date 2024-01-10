شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب الصومالية تستولى على مروحية تابعة للأمم المتحدة وتحتجز 8 موظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع "دايلى صوماليا"، اليوم الأربعاء، باستيلاء حركة الشباب الإرهابية على مروحية تابعة للأمم المتحدة، بعد هبوطها عن طريق الخطأ في منطقة تسيطر عليها الجماعة قرب بلدة هاراديرى فى منطقة جلجدود وسط الصومال.

وقال موقع "جاروي أونلاين" المحلي، إن حركة الشباب استولت على طائرة هليكوبتر تحمل إمدادات عسكرية للجيش الصومالي بالقرب من بلدة هاراديري الساحلية المحررة حديثا.

جاء ذلك بعد أن هبطت الطائرة التابعة للأمم المتحدة بالخطأ في منطقة تسيطر عليها الحركة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحركة المسلحة احتجزت طاقم الطائرة والركاب كرهائن.

وأكد موقع "دايلي صوماليا" أن مقاتلي حركة الشباب "استولوا على المروحية، واحتجزوا ما لا يقل عن 8 من موظفي الأمم المتحدة كرهائن".