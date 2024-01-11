شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ألمانيا: قرار الأمم المتحدة 1701 خارطة طريق للسلام فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، أن قرار الأمم المتحدة رقم 1701 يعد خارطة الطريق للسلام لجنوب لبنان وشمال إسرائيل، مشددة على الحاجة إلى تبنى أقصى قدر من ضبط النفس العسكرى ووقف التصعيد لضمان تنفيذه.

وقالت الوزيرة الألمانية -فى تصريح نشره موقع وزارة الخارجية الألمانية على (اكس- تويتر سابقا)- أن قوات اليونيفيل تحتاج إلى دخول دون عوائق لمنطقة الحدود بأكملها.



ولفتت إلى المساهمة المهمة لألمانيا التى تبلغ بأكثر من 200 جندى فى قوات اليونيفيل فى إطار خفض التصعيد والتصدى لتهريب الأسلحة، وتم تخصيص 15 مليون يورو إضافية لبناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية.