شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت محطات الرصد بالمركز الوطنى للزلازل بسوريا، هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر مركزها يقع شمال اللاذقية وعلى مسافة 57 كم فى تمام الساعة 22:38.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ذكرت أنه تم رصد زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات في منطقة سامانداج عند الساعة 22.38 بالتوقيت المحلي.

ولفتت إلى أن مصدر الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.