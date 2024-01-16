الأوبرا الفرنسية إلى العُلا بعد "بومبيدو" العربي

الرياص - اسماء السيد - باريس: أعلنت أوبرا باريس ومؤسسة "فيلا الحجر" الفرنسية السعودية، الخميس عن شراكة فنية تنطلق في 17 كانون الثاني (يناير) من خلال لقاء يهدف إلى الترويج لفن الأوبرا في مدينة العلا الأثرية في شمال غرب السعودية.

وستشهد العلا في هذا اليوم التقاء "الجيل الجديد من مغني الأوبرا الذين تدربوا في أكاديمية أوبرا باريس الوطنية، والمغنية السعودية الشابة سوسن البهيتي"، مع الراقصة النجمة في باليه أوبرا باريس أليس رينافان، على ما أعلنت أوبرا باريس في بيان.

ولفتت أوبرا باريس إلى أن هذه المناسبة ستشكل فرصة "لاكتشاف الصفحات الرائعة في سجل الأعمال الأوبرالية والإبداع الكوريغرافي، فضلا عن معرض يضمّ بعضاً من أجمل أزياء الأوبرا والباليه التي أبدعتها محترفات" المؤسسة العريقة.

وبحسب المؤسسة، فإن هذه "خطوة أولى" تمثل "بداية شراكة طويلة الأمد" مع مؤسسة "فيلا الحجر"، كما "ستوفر هذه الشراكة عروضاً فنية بالإضافة إلى برامج للتدريب ونقل المعرفة".

فنون وثقافة

فيلا الحجر، التي من المقرر أن تفتح أبوابها عام 2026 في العلا، "مؤسسة فرنسية سعودية مخصصة للفنون والثقافة، وُلدت من اتفاقية تعاون ثنائية". وهي ستشمل "إقامات للفنانين ومركزاً ثقافياً".

وهناك مشاريع ثقافية أخرى تربط بين البلدين. فقد وقّعت الدولتان اتفاقية في نيسان (أبريل) 2018 للتنمية السياحية والثقافية لمنطقة العلا، الغنية خصوصاً بالآثار النبطية والمناظر الطبيعية الاستثنائية.

وفي آذار (مارس)، وقّع مركز بومبيدو الفرنسي اتفاقية مع السعودية لإنشاء متحف مستقبلي للفن المعاصر في العلا سيُخصص للفنانين من العالم العربي.