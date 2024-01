ربيع وصيف هارفي نيكولز دبي: أنت... بحلة جديدة

الرياص - اسماء السيد - دبي: أطلق هارفي نيكولز دبي، الوكيل لمجموعة من العلامات الراقية، تشكيلته الجديدة لربيع وصيف 2024 تحت عنوان The New You. وتضم التشكيلة مجموعة للسيدات والرجال والأطفال، كما تشمل تشكيلات متنوعة من الإكسسوارات الجريئة ومنتجات الجمال الأساسية.

للسيدات والسادة

يبرز ضمن تشكيلة الرجل القميص العملي المزين بطبعات ملونة مع أكمام قصيرة، ليمنح إطلالة تجمع بين الأناقة والراحة، إلى جانب قميص الياقة الكوبية المزود بأكمام طويلة من الحرير من علامة Casablanca، الذي يوفر للرجل العصري حضوراً جريئاً.

كما تضم تشكيلة أزياء السيدات فستان متوسط الطول بتصميمٍ جريء مع تفاصيل مزمومة من علامة Sir، ما يوفر فرصة مثالية لإطلالة تخطف الأنظار.

لمسات ذهبية

توفر التشكيلة خيارات واسعة من التصاميم باللون الذهبي اللامع. وتقدم هذه المجموعة تصاميم بينها قميص تي شيرت باللون الذهبي من علامة Ganni مع تنورة بلون مطابق، لإطلالة جريئة. وتضم المجموعة أيضاً جزمة من علامة Sonora وحقيبة كتف من علامة Swing a Boyy، إلى جانب أقراط من علامة Missoma ونظارات شمسية من Karen Wazen، التي تشكل جميعها خياراً لاستكمال أناقة الإطلالات.

الأصفر المشرق

تستوحي هذه المجموعة تصاميمها من اللون الأصفر الذي يسيطر على مشهد عالم الموضة لموسم ربيع وصيف العام الحالي، بفضل قدرته على تجسيد الملامح الذكورية والأنثوية على حدٍ سواء.

وتتنوع التصاميم المميزة باللون الأصفر المشرق لتضم فستاناً من علامة Toteme يجمع بين الأناقة والعملية، يمكن تنسيقه مع أقراط لامعة باللون الذهبي من علامة Oscar De La Renta، وحقيبة فاخرة من علامة L’alingi، التي تتناغم مع عقد فاخر من Rabanne.

كما تضم المجموعة تصاميم مخصصة للرجال تشمل سترة صوفية من علامة The Elder Statesman وقميص من Lanvin، لتوفر إطلالاتٍ تجمع بين الراحة والأناقة، إضافةً إلى السراويل القصيرة من Acne Studios التي يحلو تنسيقها مع الأحذية من علامة JW Anderson. وتتيح المجموعة استكمال أناقة التنسيقات مع عقدٍ بتصميم Mikia لإضفاء لمساتٍ من التفرد والجاذبية على الإطلالة.

الأحمر الجريء

توفر هذه المجموعة تشكيلة من الأزياء التي تحاكي آخر الصيحات في عالم الموضة، بما فيها طقم مؤلف من قميص وسروال باللون الأحمر القرمزي من علامة Shona Joy، يمكن تنسيقه مع حذاء باللون الأحمر مع قبعة من Ruslan Baginskiy، لإضفاء المزيد من الجاذبية على الإطلالة. ويحلو تنسيق الإطلالة المفعمة باللون الاحمر القرمزي مع حقيبة من تصميم علامة Holzweiler وأقراط من Valere المميزة بتصميمها الأنيق.

الأزرق المتدرج

تقدم التشكيلة توليفة آسرة من التصاميم المميزة بتدرجات اللون الأزرق، بدءاً من الأزرق الفاتح وصولاً إلى الدرجات الداكنة المستوحاة من لون حجر الكوبالت. وتضم هذه المجموعة فستان من علامة Sir يمكن تنسيقه مع قميص من Esse Studios، إلى جانب أقراط من علامة Missoma، ما يمنح السيدة العصرية إطلالة مبتكرة.

أما التصاميم المخصصة للرجال فتشمل طقم مؤلف من قميص بدون أكمام، وسراويل باللون الأزرق تمنح الرجل العصري إطلالة جذابة.

من وحي التنس

تتميز هذا المجموعة بتوليفة من التصاميم المبتكرة المتناغمة مع جمال عالم الأزياء الرياضية، التي تضفي لمسات كلاسيكية على مختلف الإطلالات. وتستمد هذه المجموعة إلهامها من إرث رياضة التنس وأزيائها، التي أصبحت تحاكي أناقة الملابس الجاهزة بفضل طابعها العملي المميز وتقدم المجموعة لعاشقات الموضة طقماً مؤلفاً من قبعة من علامة Ruslan Baginskiy وسترة وتنورة من علامة Casablanca، إضافةً إلى قميص مريح من Matteau، وأقراط جذابة من Missoma ومضرب تنس من Frescobol Carioca.

أما بالنسبة للرجال، تتميز المجموعة بقميصٍ بأكمامٍ طويلة من علامة Casablanca، إلى جانب سروال بقصة واسعة من Commas وعقد باندانا مميز من Mikia.

الباستيل الهادئ

تتصدر تدرجات ألوان الباستيل، بما فيها البرتقالي الزاهي والأزرق الفاتح والوردي المطفي والأخضر الفاتح، تشكيلة موسم ربيع وصيف 2024.

تتميز المجموعة بتصاميمٍ مخصصة للرجال تحاكي آخر صيحات عالم الأزياء، وتقدم خيارات واسعة من القمصان الحيوية والقمصان بدون أكمام من علامة CMMN SWDN، ما يمنح عشاق الموضة إطلالة تجمع بين العصرية والكلاسيكية. ويحلو تنسيق هذه التصاميم الأساسية مع حقيبة مميزة محاكة من القطن من علامة Casablanca، ما يضفي لمساتٍ من الجاذبية والراحة على الإطلالة المميزة.

وتضم المجموعة عطورات فاخرة من Amouage مبتكرة بعبقٍ فواحٍ يعكس هدوء وجمال ألوان الباستيل.

ربطاتٍ أنيقة

تضم هذه المجموعة تصاميم مستوحاة من الحب وأجواءه الدافئة وألوانه المميزة، بما فيها تدرجات اللون الأحمر والوردي.

ويحلو تنسيق فستان Nina Ricci مع حذاء بتصميمٍ ناعمٍ ومنحنٍ من Zimmermann. ويمكن استكمال الإطلالة مع معطف من Isabel Marant وحقيبة وإكسسوارات فاخرة من علامة Marc Jacobs.

أطفال وحيوية

تضم تشكيلة أزياء الأطفال، أطقماً متناسقة للفتيات، بما فيها كنزة بتصميمٍ حيوي وسروال قصير من علامة Zimmermann، يمكن تنسيقها مع حذاء من Sophia Webster. أمّا مجموعة أزياء الفتيان، فتشمل قميص تي شيرت وتصميمين من السراويل القصيرة لعلامة Fendi، والتي يمكن تنسيقها مع الأحذية الرياضية من علامة Off-white.

جمال باللون الخوخي

تضم تشكيلة مستحضرات التجميل مجموعة من الخيارات الأساسية من علامة Pantone، المستوحاة من اللون الخوخي الخاص بالعلامة لهذا العام. ويوفر أحمر الخدود Phyto-Blush Twist من علامة Sisley لوناً طبيعياً يتماهى بسلاسة مع البشرة ليمنح إشراقة وردية جذابة. ويبرز ضمن التشكيلة أحمر الشفاه المميز Spring Peony Sheerlips، إضافةً إلى أحمر الخدود Caramel Blush of Roses من Dolce & Gabba، بألوان وردية تعزز جمال الخدود والشفاه وتضفي ألقاً مميزاً مفعماً بالأناقة الكلاسيكية. كما تشمل قطع التشكيلة بخاخ Bitter Peach All-Over Body المخصص للجسم من Tom Ford المميز بعبق رائحة الفواكه الأخاذ.

عطور ربيعية

تبرز العطورات ضمن تشكيلة ربيع وصيف 2024 مع مجموعة من التركيبات المستوحاة من فصل الربيع وعناصره الغامرة. وتضم العطورات المخصصة للرجال Lineage أو دو بارفان من علامة Amouage، المكون من توليفة عطرية تحاكي نفحات الربيع المنعشة، إلى جانب عطر Aqua Media Cologne Forte من علامةMaison Francis Kurkdjian.

أمّا بالنسبة للعطورات المخصصة للسيدات، فتشمل عطر Amethyst Haze أو دو بارفان من علامة Carolina Herrera، بعبق أزهار الربيع، إضافةً إلى عطر Oriana من دار Parfums de Marly الجذاب، والذي يتكون من توليفة عطرية غنية بنفحات الأزهار والأخشاب.