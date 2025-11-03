كاجول تهنئ شاروخان بيوم ميلاده.. وهذه الأعمال جمعتهما على الشاشة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - في يوم ميلاده الـ60 الذي وافق أمس الأحد 2 نوفمبر، انهالت التهاني على شاروخان ليس من جمهوره ومعجبيه فقط، بل أيضاً من أصدقائه في الصناعة، وتأتي على رأسهم النجمة كاجول التي شكلت مع النجم ثنائية في العديد من الأعمال، وخارج الشاشة تجمعهماعلاقة صداقة قوية.

كاجول تشارك صورتين تجمعانها بشاروخان

https://www.instagram.com/p/DQisYKwgumC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQisYKwgumC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQisYKwgumC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

للاحتفال بهذه المناسبة، شاركت كاجول عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورتين حديثتين لهما معاً من حفل توزيع جوائز فيلم فير الذي أقيم مؤخراً، مشيرة في تعليقها على حياته الحافلة المليئة بالإنجازات حتى الآن، حيث كتبت: "يوم ميلاد سعيد جداً لحياة حافلة بالإنجازات.. نصيحة اليوم! لا تعدّ الشموع أتمنى لك أن تعود إلى سن التاسعة والعشرين مرة أخرى. أتمنى لك ولعائلتك كل الخير والسعادة! يوم ميلاد سعيد شاروخان".

وقد لاقى هذا المنشور تفاعلاً كبيراً من رواد السوشيال ميديا والنجوم الذين أغمروا قسم التعليقات بالتهاني والقلوب الحمراء، واصفين ثنائيتهما بأفضل كمياء، ومتسائلين عن عملٍ آخر يجمعهما من جديد بعد سلسلة من الأعمال الناجحة.

كاجول وشاروخان.. انسجام خلف الشاشة في العديد من الأعمال

يُعدّ شاروخان وكاجول من أكثر الثنائيات المحبوبة على الشاشة في بوليوود. من فيلم "بازيجار" إلى "ديلوالي دولهانيا لي جاينجي"، كان التناغم بينهما ساحراً.

فيلم Baazigar

تدور أحداث الفيلم حول قاتل عديم الرحمة يحمل ضغينةً قديمة لأحد رجال الأعمال، ويقرر الانتقام منه بأن يغوي ابنته الكبرى، ثم يقتلها بطريقة تجعل الأمر يبدو وكأنه حالة انتحار. بعد ذلك، يخطط لتدمير بقية أفراد العائلة، من بينهم الابنة الصغرى، لكنها تبدأ في الشك في علاقة حبيبها الجديد بأختها الكبرى ودوافعه الخفية.

الفيلم من بطولة شاروخان، كاجول، شيلبا شيتي، داليب تاهيل، ومن إخراج المخرجين عباس علي بهاي بورماوالا، ماستان علي بهاي بورماوالا.

فيلم Karan Arjun

هو فيلم خيالي يحكي عن كاران وأرجون ابني دورغا، اللذين يسعيان للانتقام لمقتل والدهما، لكن رحلتهما للانتقام تنتهي بمقتلهما على يد عمهما الشرير. وبعد سنوات، يعود الاثنان إلى الحياة من جديد لتحقيق العدالة والانتقام لموتهما.

الفيلم من بطولة شاروخان، سلمان خان، كاجول، راخي غولزار، ومن إخراج راكيش روشان.

فيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge

Dilwale Dulhania Le Jayenge، المعروف باسم DDLJ، هو دراما رومانسية تدور أحداثه حول أسرتين هنديتين تعيشان في لندن، تذهب سيمران في رحلة عبر أوروبا قبل أن تتزوج برجل لا تعرفه، ويذهب راج في نفس الرحلة، ليلتقيا ببعضهما البعض، ويقع بينهما الحب الحقيقي، ويجد كل منهما حب حياته في الطرف الآخر، ولكن عليهم التغلب على المصاعب الشديدة والقوية التي تحول ددون ارتباطهم بعضهما البعض.

الفيلم من بطولة شاروخان، كاجول، أمريش بورو، ومن إخراج أديتيا شوبرا.

فيلم Duplicate

تدور أحداث الفيلم حول المجرم مانو، الذي يجد له شبيهاً في الشكل بشكلٍ كبير من رجلٍ يعمل طباخ يُدعى بابلو، فيحاول أن يستغل هذا الشبه لصالحه، فيحاول قتل بابلو ليحل محله ويهرب من القانون.

الفيلم من بطولة شاروخان، جوهي تشاولا، سونالي بيندر، كاجول، ومن إخراج ماهيش بهات.

فيلم Kuch Kuch Hota Hai

تجمع أنجالي وراهول دراسة جامعية. أنجالي تحب راهول، لكنه في المقابل كان يحب فتاة أخرى تُدعى تينا. ولكن يشاء القدر أن ترحل تينا، وبعد سنوات تحاول ابنتها، البالغة من العمر ثماني سنوات، أن تجمع بين والدها وأنجالي.

الفيلم من بطولة شاروخان، كاجول، راني موكرجي، ومن إخراج كاران جوهر.

فيلم Kabhi Khushi Kabhie Gham

هو فيلم هندي من إخراج كاران جوهر Karan Johar صدر في دور السينما الهندية عام 2001. وتحكي قصة الفيلم عن عائلة ثرية يتسبب زواج ابنها الأكبر في تشتتها لسنوات حتى يجمع شملها بصعوبة الابن الأصغر.

الفيلم من بطولة نخبة من عمالقة كبار نجوم بوليوود؛ أميتاب باتشان، شاروخان، جايا باتشان، كاجول، هريتيك روشان، راني مخرجي، كارينا كابور، ومن إخراج كاران جوهر.

فيلم My Name Is Khan

هذا الفيلم يتناول قضية الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر، من خلال شخصية رجل مصاب بمتلازمة أسبرجر، يسعى لإثبات أن ليس متطرفاً.

نال الفيلم إشادة دولية، وفاز شاروخان بجائزة أفضل ممثل في جوائز Filmfare، وZee Cine، وIIFA. كما حصل الفيلم على تكريم خاص في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

الفيلم من بطولة كاجول، شاروخان، أدارش غوراف، ومن إخراج كاران جوهر.

