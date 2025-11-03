بطولة "دبليو تي أيه": ريباكينا تتفوق على شفيونتيك وتقترب من نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : اقتربت الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة سادسة عالميا، من حجز بطاقتها إلى نصف نهائي بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في كرة المضرب، وذلك بتحقيقها فوزها الثاني الذي جاء على حساب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية 3 6 و6 1 و6 0 الإثنين في الرياض.

وافتتحت ريباكينا مجموعة سيرينا وليامس بالفوز السبت على الأميركية أماندا أنيسيموفا الرابعة 6 3 و6 1، فيما تغلبت شفيونتيك، المتوجة باللقب عام 2023، على الأميركية الأخرى ماديسون كيز السابعة 6 1 و6 2.

وبعدما فرطت في بداية المجموعة الأولى بفرصة انتزاع شوط الإرسال الأول لشفيونتيك، عادت ريباكينا وتنازلت عن إرسالها مرتين لتتخلف 0 3 و0 4، فاتحة الطريق أمام البولندية لحسمها 6 3 في 36 دقيقة.

لكن الكازخستانية حافظت على الوتيرة التي لعبت بها منذ منتصف المجموعة الأولى وكشرت عن أنيابها في الثانية والثالثة من دون أن تسمح لمنافستها البولندية بالفوز بأكثر من شوط واحد، مستفيدة من كثرة الأخطاء المباشرة التي ارتكبتها المصنفة أولى سابقا.

ورأت ريباكينا أنه "من الصعب دائما أن تلعب ضد إيغا، تتميز باندفاعها الكبير في أرض الملعب. في المجموعة الثانية، دفعت نفسي (للارتقاء بالمستوى) وتحسن إرسالي وأنا سعيدة لأني لعبت بشكل أفضل".

وتابعت "على الصعيد الذهني، أنا سعيدة جدا لمحافظتي على تركيزي حتى بعد خسارتي المجموعة الأولى... أمل أمن أتمكن من مواصلة اللعب بهذه الطريقة لما تبقى من البطولة".

وبذلك، حققت ريباكينا فوزها الأول على شفيونتيك هذا العام بعد أربع هزائم، محققة بالمجمل انتصارها الخامس في 11 مواجهة بينهما، ما جعلها قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نصف النهائي لأول مرة في ثالث مشاركة لها.

وقالت ريباكينا "لعبت جيدا خلال الأسابيع القليلة الماضية. كنت أتحسن في كل مباراة والنتائج أتت بعد ذلك".

وكانت الكازخستانية آخر اللاعبات الثماني المتأهلات إلى هذه البطولة، وقد حجزت بطاقتها بعد إحرازها لقب دورة نينغبو ووصولها إلى نصف نهائي دورة طوكيو.