ألبيرن دويماز.. من موهبة طفولية لنجم ساطع

ألبيرن دويماز وموهبة مُبكرة

مسيرة فنية بخطى واعدة

حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء

، الممثل التركي الشاب الذي يبلغ اليوم عامه الـ33، ما زال في ريعان شبابه، وكذلك في أوج شهرته، سنوات عمله في الفن ليست كثيرة بعد، وأعماله ما زالت معدودة، ولكن تأثيره بات واضحاً بين أبناء جيله، وشهرته تعدت حدود تركيا ووصلت للجمهور العربي، وموهبته فرضت نفسه، واستطاع أن يتحول في فترة زمنية قصيرة من نجم صاعد لبطل مسلسل.رغم شهرةبوسامته، إلا أنه حرص ألا يعتمد عليها، وظهر ذلك في تنوع أعماله السينمائية والدرامية بين الرومانسية والأكشن، وأيضاً التاريخي، ونجح في تقديم نفسه كممثل متنوع، يستطيع أن يتقلب من توب فني لآخر بسلاسة شديدة.وبهذا التقرير، نستعرض جانباً من مسيرة النجم الشاب ألبيرن دويماز.، ولد في مدينة أنقرة، تركيا، يوم 3 نوفمبر 1992، لعائلة متوسطة ولهم باع في المجال التعليمي، والده مُعلم أدب، ووالدته أيضاً كانت تعمل في مجال التدريس، وهو أخ وحيد لثلاث شقيقات أكبر منه.في سنواته الأولى بالمدرسة بدأت موهبته التمثيلية، وكان يلتحق بالمسرحيات المخصصة للأطفال، وفي المرحلة الثانوية انخرط في الموسيقى، وكان يعزف على أكثر من آلة، وخارج مدرسته اتجه إلى عالم الأزياء، وعمل لفترة كعارض أزياء، وكانت هذه مجالات أولية خاضها عبّرت عن ميله الشديد لكل ما هو فني.تخرجفي معهد أنقرة الحكومي للموسيقى بجامعة هاجيتيبه، قسم المسرح، وكانت له شهرة محدودة بين زملائه، نظراً لموهبته المتميزة.قررأن ينتصر لطموحه، وحوّل هوايته وشهرته المحدودة، إلى طموح فني، وطرق أبواب المخرجين وورش التمثيل، حتى بدأ في تلقي أدوار صغيرة في مسلسلات تلفزيونية ما مهّده لدخول عالم الشهرة.يُمكنكِ الاطّلاع إلى حفصة نور وصلاح الدين باشالي يجتمعان في مسلسل تركي جديدشكّل عام 2015 منعطفاً محورياً في مسيرة، حيث شارك في مسلسل Tatlı Küçük Yalancılar وهو نسخة تركية من المسلسل الأميركي Pretty Little Liars، حيث قدّم شخصية "جسور"، في العام نفسه حصل على دور مؤثر في مسلسل Acı Aşk، وقام بشخصية علي كوكليكايا، واستطاع دويماز أن يثبت موهبته في هاتين الخطوتين، ومن هنا انطلق في مسيرته.لم يلبث أن قفز إلى واجهة النجومية عام 2016 بدوره الرئيسي في مسلسل Bodrum Masalı بدور "آتش إرغوفن"، وهذا العمل كان نقطة تحوّل في مسيرته، وجعله أكثر شهرة للجمهور ولصُناع التلفزيون.ثمّ جاء دوره في المسلسل الشهير Çukur عام 2018 بشخصية "إمره"، ما نقله في مكان آخر، وفي العام نفسه بدأت مشاركته في مسلسل Çarpışma بين عامي "2018-2019" بدور "كريم كوركماز"، وهنا تحولت شهرته من شهرة بتركيا لشهرة بالوطن العربي أيضاً نظراً لنجاح هذين المسلسلين.وفي 2020، شارك في مسلسل Zemheri بدور "آياز"، أما في عام 2021، فبرع بدوره في مسلسل Son Yaz وجسد شخصية "آكغون"، في السنوات التالية حقق حضوراً مهماً أيضاً في أعمال مثل EGO -2023 بدور "إرّهان".ونجوميته سطعت واشتهر أكثر في الوطن العربي، بعد عرض مسلسل Leyla: Hayat Ask Adalet أو كما يعرف في البلاد العربية باسم "ليلى" عام 2024، والذي حقق من خلاله نجاحاً ملحوظاً.أما بالنسبة للسينما، فقد قدّم دويماز أول ظهور له في الفيلم التاريخي Direniş Karatay 2018 بدور "كوتاي".للمزيد: أعمال فنية تركية يمكنكم مشاهدتها في فصل الصيف: البحر بطل رئيسيتزوجبكوبرا كيلكيت، معلمة، في عام 2020، وفي أكتوبر 2024، أنجبا ابنهما الأول "Gün"، ولكنه يحرص كل الحرص على ابتعاد حياته الشخصية وعائلته عن الأضواء.ومازال دويماز يحتفظ بهوايته الموسيقية ولكن لم يحترفها، وهي العزف على الجيتار.قد ترغبين في معرفة أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً عالمياًلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».