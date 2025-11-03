مسلسلات رمضان 2026.. محمد فراج محروم من ابنته في أب ولكن

دراما اجتماعية إنسانية

محمد فراج حاضراً على المنصات

آخر أعمال محمد فراج في دراما رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - يستعد الفنانلبدء تصوير مسلسله الجديد "أب ولكن" خلال شهر نوفمبر الجاري، من تأليف ماريان هاني وإخراج ياسمين أحمد كامل، حيث يخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2026.وتواصل الشركة المنتجة حالياً إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، إلى جانب عقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل والشخصيات قبل انطلاق التصوير الرسمي.ويقدم محمد فراج في مسلسل "" المكون من 15 حلقة، الدراما الاجتماعية الإنسانية، ويظهر في دور الأب للمرة الرابعة على التوالي في الدراما بعد "منتهي الصلاحية، كتالوج، ورد وشوكولاتة"، إذ يجسد فراج في العمل الجديد شخصية رجل يعيش مأساة بعد انفصاله إذ تحرمه طليقته من رؤية ابنته لسنوات رغم المحاولات القانونية العديدة التي يسلكها في سبيل لقاء ابنته.يُذكر أنيعرض له حالياً مسلسل "" وهو عمل مستوحى من قضية حقيقية أثارت جدلاً واسعاً وشغلت الرأي العام المصري لفترة طويلة، حيث تبدأ القصة بلحظات دافئة من الحب والرومانسية فيها حلاوة البدايات، لكن سرعان ما تتغير الملامح لتكشف عن علاقة مضطربة تتحول إلى صراع نفسي وعاطفي يقود أبطاله إلى مصير مجهول.قد تحبين قراءة.. محمد سامي ورحمة محسن.. سنة أولى تمثيل في رمضان 2026مسلسل "" بطولة محمد فراج وزينة ويشارك في العمل: مريم الخشت، مها نصار، مراد مكرم، صفاءالطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي وبسام رجب. بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمدالعدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.وكانقد شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل ""، الذي قدّم من خلاله شخصية "صالح" الموظف المفصول من البنك، الذي يخسر عمله وزوجته وتتدهور علاقته بابنته، فيلجأ إلى المراهنات الإلكترونية لاستعادة توازنه المادي والنفسي، لكنه يجد نفسه في مواجهة مصير خطير يغير حياته بالكامل.المسلسل بطولة محمد فراج، ياسيمن رئيس، هبة مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، والعمل تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

