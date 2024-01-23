الخليج اليوم .. قطر تكشف عن مساعدات طبية أرسلتها لسكان قطاع غزة والرهائن الإسرائيليين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت قطر عن إدخال مساعدات طبية إلى سكان قطاع غزة تقدر بنحو 11 طنا من بينها أدوية للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع فرنسا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "جهود الوساطة مستمرة في غزة"، مشيرة إلى وجود "العديد من المعلومات المغلوطة المنشورة".

وأكد البيان على "أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها"، مضيفا أن "قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة".

وفي السادس عشر من يناير الجاري، أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"، بوساطة قطرية وتعاون فرنسي، تدخل بموجبه شحنة من الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، مقابل إيصال أدوية إلى الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" داخل القطاع.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت قطر وصول طائرتين محملتين بـ61 طنا من المساعدات إلى مطار العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.