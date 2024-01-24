الخليج اليوم .. السعودية..بيانان أمنيان بشأن القبض على أشخاص تسببوا في "إثارة نعرات قبلية" (فيديوهات)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت السلطات السعودية القبض على عدد من الأشخاص لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في المقاهي، ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية.

وقال الأمن العام السعودي في بيانين منفصلين:

- "قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهى ما نتج عنه إثارة النعرات القبلية بين عدد من الأشخاص، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة".

- "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 6 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين ما نتج عنه إثارة نعرات قبلية بين عدد من الأشخاص، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أعربوا عن غضبهم من مقاطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "قبل شوي 6 أشخاص والآن 4 أشخاص..وش سالفتهم الناس هذي ؟؟؟؟"، وأضاف آخر: "التصرف غلط الله يهديهم"، وكتب أحدهم: "الحمدلله (تم القبض)، هذه التصرفات غير مقبولة".