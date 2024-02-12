الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سيارة تقل عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرات جيش الدفاع شنت غارة على سيارة في منطقة مارون الرأس تضم عناصر من حزب الله"، مشيرا إلى "تدمير عدد من البنى التحتية الإرهابية في مناطق العديسة والخيام".

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الذي تم استهداف سيارته على طريق عام بنت جبيل، هو مسؤول منطقة مارون الرأس لدى "حزب الله" محمد عبد الرسول علوية، بحسب "سكاي نيوز".

وبحسب المعلومات، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية إحدى السيارات خلال وجودها على طريق عام في مدينة بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي جنوبي لبنان، حيث تم تأكيد وقوع إصابات.

وبدوره، أشار مراسل "الخليج 365" إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة ستهدفت أطراف بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر أخرى بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارتين أخريين على بلدتي الخيام والعديسة.

وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتستمر عمليات القصف الإسرائيلي على جميع المناطق الحدودية في جنوب لبنان، مقابل استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية.

10 فبراير, 16:13 GMT

وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدا لافتا من حيث الاستهداف وعمليات الاغتيال لقادة من "محور المقاومة"، مع دخول الحرب في قطاع غزة والتوتر جنوبي لبنان، الشهر الخامس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.